В Якутске установили макет корабля из «Мандалорца». Выглядит так реалистично, что можно спутать с кадрами со съемок

В Якутске на территории парка «Урдэл» установили реалистичный макет корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец».

Макет получился довольно большим: 14 метров в длину, 10 в ширину и 4 в высоту. Корабль оснащен подсветкой двигателей и панели управления в кабине пилота.

Якутское «Лезвие бритвы» создала команда местных косплееров. По их словам, на сборку корабля ушло около 50 листов ДВП. «Лезвие бритвы» полностью разбирается, крылья и двигатели можно снять (все это сделано для удобства транспортировки).

«В начале работ мы использовали только собственные средства, — рассказал в беседе с ТАСС один из авторов проекта, Айаал Федоров. — Когда решили более детализированно сделать кабину, у нас просто не хватило на это денег, а бросать все на половине пути тоже не годилось — помогли подписчики нашего Instagram-аккаунта: когда мы бросили клич, они помогли набрать нужную сумму на оснащение. На оплату ангара, где только и помещается такая конструкция, нам помогли частная компания и якутский IT-парк».

Как собирали макет «Лезвия бритвы» JustAyaal

Авторы макета «Лезвия бритвы» сообщили, что корабль будут охранять. Но посетители парка все же смогут с ним сфотографироваться.

На работу якутских косплееров уже обратил внимание один из каскадеров, участвовавших в съемках «Мандалорца». Он пришел к ним в комментарии в инстаграме и процитировал мантру мандалорцев: «Таков путь».