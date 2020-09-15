Вышел трейлер второго сезона «Мандалорца». Там все как мы любим: перестрелки, малыш Йода и погони, много погонь! 

Компания Disney выпустила трейлер второго сезона приключенческого сериала «Мандалорец» с Педро Паскалем («Игра престолов») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

Star Wars

Действие шоу происходит во вселенной «Звездных войн». Главный герой — странствующий наемник, известный как Мандалорец (Паскаль). Он пытается защитить малыша, за которым охотятся имперские солдаты. Судя по описанию на официальном сайте «Звездных войн», в новом сезоне наемнику предстоит отыскать джедаев и передать им малыша.

Первая серия второго сезона выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 30 октября.