Контейнеровоз скоро разблокирует Суэцкий канал. Но где он застрянет в следующий раз? Решать вам!

Контейнеровоз «Эвер Гивен» (не «Эвер Грин»!), который на несколько дней заблокировал движение судов по Суэцкому каналу, скоро продолжит свой путь. По крайней мере, появилась надежда на это: его уже сняли с мели и выровняли.

Но что было бы, если бы «Эвер Гивен» решил отправиться в любое место на Земле. Где бы он тогда застрял? И как бы он смотрелся в речке, в которой вы купались в детстве?

Сотрудник Бостонской публичной библиотеки Гаррет Дэш Нельсон собрал небольшой сайт «Ever Given Ever Ywhere» (здесь тоже нет опечатки!), на котором можно получить ответы на эти вопросы. Сайт работает очень просто: это карта мира, поверх которой нарисован «Эвер Гивен». Вы можете переместиться к любой точке мира, и увидеть, как там смотрелся бы гигантский контейнеровоз.

Например, вот как он выглядел бы в Москва-реке, у стен Кремля:

А это — «Эвер Гивен» в Санкт-Петербурге. Видите ма-а-а-ленькую «Аврору»?

Снова Москва, теперь возле гигантского памятника Петру I

А вот движение под мостом, ведущим к острову Русский во Владивостоке, контейнеровоз перекрыть бы не смог

Панамский канал! Успешное перекрытие

Наконец, взглянем на пролив Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой! Ого-го

Ладно, «Эвер Гивен» чуточку меньше! Просто сайт «Ever Given Ever Ywhere» позволяет менять размеры контейнеровоза по желанию. Если захотите увидеть его в правильном масштабе, просто поставьте галочку у кнопки «Boat isnʼt to scale».