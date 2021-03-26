Как узнать, освободили ли контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале? Есть простой способ

Mohamed Elshahed / AP / Scanpix / LETA

Обеспокоены судьбой огромного контейнеровоза «Эвер Гивен», застрявшего в Суэцком канале? Мы тоже — и не только потому, что до сих пор получаем десятки сообщений о том, что редакция ошиблась, а судно на самом деле называется Evergreen (ну вот же, на борту написано!).

В первую очередь нам интересно, как именно «Эвер Гивен» в итоге сдвинут с места — и сколько времени на это уйдет. Дни? Недели? А может, месяцы? Удивительно, но в интернете все еще нет трансляции, позволяющей следить за освобождением контейнеровоза в режиме онлайн — хотя это стало бы одним из лучших примеров интригующего «медленного телевидения».

К счастью, англичанин Том Нил запустил проект «Is that ship still stuck?». Его нужно добавить в закладки всем, кого волнует, что там с контейнеровозом. Это простой сайт, отвечающий ровно на один вопрос: «То судно все еще на мели?» Этот вопрос — первое, что вы увидите, зайдя на главную (и единственную) страницу проекта. Ответ получите предельно короткий, просто «да» или «нет».

На сайте установлен счетчик, отсчитывающий, сколько времени «Эвер Гивен» пробыл на мели. Например, на момент выхода этого шапито прошло ровно трое суток с того момента, как контейнеровоз застрял в Суэцком канале.

Ниже счетчика встроен эмбед сервиса для отслеживания судов Vessel Finder (да-да, прямо как Flightradar). Сервис позволяет самому разведать ситуацию и ответить на вопрос: «То судно все еще на мели?» Да. И, похоже, надолго.