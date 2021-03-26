В Суэцком канале начали углублять дно вокруг севшего на мель контейнеровоза

Вокруг контейнеровоза «Эвер Гивен», который сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему, начали углублять дно. Об этом 25 марта сообщило управление Суэцкого канала.

Работы по углублению дна ведут с помощью двух . Из-под носовой части судна нужно удалить 15-20 тысяч кубометров песка. Это позволит достичь в 12-16 метров, на которой его можно будет снять с мели, добавило управление Суэцкого канала.

В работах также задействованы четыре экскаватора; они углубляют берег канала в районе носовой части контейнеровоза. Кроме того, девять буксиров пытаются вытянуть судно с мели.

Судно «Эвер Гивен» — один из самых больших контейнеровозов в мире — село на мель в Суэцком канале утром 23 марта. Это привело к блокировке движения по каналу. В заторе оказались более 200 судов.

25 марта Суэцкий канал был официально закрыт для навигации. Изначально предполагалось, что возобновление движения по нему может уйти несколько дней. Однако предполагаемые сроки разблокировки увеличились до нескольких недель.

Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки. Это затянет сроки доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов.