Утром 23 марта 2021 года гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен» (Ever Given), принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель, проходя через Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря. «Эвер Гивен» (да, он называется именно так, не Evergreen!), который следовал из Китая в Нидерланды, имеет длину 400 метров (это примерно как длина четырех футбольных полей), ширину 59 метров и может перевозить более 20 тысяч грузовых контейнеров. Это один из самых больших контейнеровозов в мире.

К воскресенью 28 марта «Эвер Гивен» так и стоял, уткнувшись носом в илистый песчаный берег Суэцкого канала — благодаря всем приложенным усилиям его удалось лишь немного подвинуть. Очередь из судов, которые из-за «Эвер Гивен» не могут попасть в Средиземное море, выстроилась аж до побережья Индии, а у злосчастного контейнеровоза появился свой сайт с одним единственным вопросом: «Судно до сих пор застряло?» и подсчетом убытков мировой экономике из-за недоступности одного из самых оживленных морских торговых путей.

И, кажется, «Эвер Гивен» задал серьезную планку для самого мемоемкого события 2021 года. В отсутствие каких-либо значительных новостей о его состоянии даже самым знаменитым мировым изданиям вроде The New York Times только и остается, что публиковать подборки шуток — которые публикуются в рекордных количествах в соцсетях. И если в первые дни почти весь юмор об этой сводился, в основном, к контрасту между гигантским носом контейнеровоза и крошечным на его фоне экскаватором (которые сравнивались с какой-нибудь неподъемной задачей типа преодоления прокрастинации или лечения депрессии), который поспешил ему на помощь, то следующее поколение смешных мемов обыгрывает ситуацию с других ракурсов. Например:

Внезапно в игру включилась классическая ска-группа Madness, у которой есть сингл с их дебютного альбома «Night Boat to Cairo» («Ночной паром в Каир»). У себя в твиттере они опубликовали обложку этого сингла с новым названием «No Boats to Cairo» — «Никаких судов в Каир».

Другой поджанр мемов про «Эвер Грин» касается того факта, что морякам торгового флота всего мира пришлось вспоминать навигацию вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, как в старые времена.

Они реально это делают! «Эвер Гивен» застрял так надолго, что [суда] реально идут через Мыс Доброй Надежды, как какие-то страдающие цингой [моряки] из 1700-х годов!

Конечно же, все бросились реконструировать теперь уже точно историческую сцену кто в чем горазд.

Ну и кто построит версию мема про Суэцкий канал в «Симах»?

Не обошлось и без «Как тебе такое, Илон Маск?»

Ладно, просто выслушайте меня

Понятно, что на житейском уровне тоже найдутся аналогии. В конце концов, кто из водителей не бывал в такой ситуации?

Я тааааак волнуюсь за капитана того самого корабля, который застрял в Суэцком канале. Представляете, если б весь мир смотрел, как вы пытаетесь припарковаться? Вот это унижение

Но не забудем о тех, кому выпал действительно уникальный шанс:

Представьте, что вы капитан самого первого судна, которое пройдет через Суэц после того, как канал разблокируют, и вы знаете, что у вас есть возможность отмочить самую смешную шутку в мире.

И да, про заблокированный Суэцкий канал, конечно же, сочиняют тикток-хиты на мотив английских моряцких песен! А вот это уже не мем:

Да, это реальная ситуация. Как следует из объяснения сингапурского сайта Mothership, на этом кадре с камер слежения запечатлен инцидент на шоссе Чанчунь-Шэньчжэнь в Китае, произошедший утром 27 марта 2021 года. Параллелей с ситуацией в Суэцком канале больше, чем один логотип компании Evergreen на борту контейнеровоза и отдельного контейнера: и судно, и фура с контейнером заблокировали все движение на оживленной магистрали — встав под почти одинаковым углом примерно в 45 градусов!