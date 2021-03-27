The Jerusalem Post: контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, впервые немного сдвинули с места

400-метровый контейнеровоз «Эвер Гивен», который сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему, вечером 26 марта немного сдвинули с места.

Судно сдвинули с места после того, как вокруг контейнеровоза начали углублять дно и вывезли около 20 тысяч тонн песка, сообщает израильская газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в Египте.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что, по мнению источников, знакомых с ходом операции, судно могут снять с мели уже 27 марта. В концерне Boskalis, чья компания SMIT занимается освобождением «Эвер Гивен», рассчитывают, что судно сможет открыть проход через Суэцкий канал к началу следующей недели, то есть не ранее 29 марта.

Компания Evergreen, управляющая «Эвер Гивен», сообщила 26 марта, что спасатели продолжают расчищать песок и грязь возле носовой части судна, чтобы попытаться освободить его во время прилива.

После блокировки Суэцкого канала японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит «Эвер Гивен», извинилась за нарушение движения по каналу. Руководители Shohei Kisen во время выступления в штаб-квартире компании низко поклонились, принося таким образом извинения.

Судно «Эвер Гивен» — один из самых больших контейнеровозов в мире — село на мель в Суэцком канале утром 23 марта. Это привело к блокировке движения по каналу. В очереди на вход в канал стоят более 300 судов.

Если Суэцкий канал не откроют в ближайшие дни, судам из Азии придется идти в обход Африки, что скажется на сроках доставки грузов, увеличит транспортные расходы и приведет к нехватке свободных контейнеров и контейнеровозов.