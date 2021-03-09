Capital Pictures / ddp / Vida Press

Моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску обратил внимание на звуковую иллюзию: в русской озвучке сериала «Бесстыжие», в самой первой серии, отчетливо звучит фраза «Мой отец». Но некоторым вместо нее почему-то слышится «Мой зять». При этом иногда во время повторного прослушивания «Мой зять» становится «Моим отцом», хотя файл, очевидно, не меняется — и озвучка тоже.

Подписчики Чаушеску предположили, что это, вероятно, связано с устройством, на котором воспроизводится звук. Через динамики телефона слышится «Мой зять», а с ноутбука в наушниках — «Мой отец». По другой версии, все дело в том, о чем слушатель думает в этот момент (и что ожидает услышать).

Так там «зять» или «отец»?

В оригинале точно звучит «dad», то есть в переводе должен быть «отец». Мы попросили монтажера студии подкастов «Медузы» Виктора Давыдова послушать фрагмент сериала — и объяснить, что же там на самом деле говорят (и откуда вообще взялся «Мой зять»!).

Мне кажется, это явление объясняется двумя факторами: фактической схожестью звуков в этих двух вариантах фразы и нашим навыком интерпретировать то, что мы слышим, как слова. Те, кто слышат «зять», принимают мягкую «т» в слове «отец» за «з». «Е» слышится как «я», а «ц» — как «ть». Конечно, это не одинаковые звуки. Но, если говорить о согласных, образуются они (во рту) недалеко друг от друга. Это слышно, если попробовать произнести подряд «те» и «зя», «цэ» и «ть».

Что могло поспособствовать превращению «отца» в «зятя»? Во-первых, фраза произнесена быстро и звучит поверх английской звуковой дорожки. Актриса озвучания произносит «мой» и «отец» настолько слитно, что начальную «о» во втором слове — особенно с английской речью на фоне — расслышать очень сложно. Кроме того, «е» в слове «отец» звучит одновременно с «а» в слове «dad». Можно предположить, что команда «зятя» именно этот микс воспринимает как «я» в слове «зять». Во-вторых, звуковая дорожка, вероятно, была подвергнута компрессии, из-за чего, как я подозреваю, мягкий звук «т» в слове «отец» стал хуже считываться — до такой степени, что его можно принять за «з».

В результате слышится что-то вроде «мойзец», что можно расшифровывать не только как «мой отец», но и как «мой зять».

То ли отец, то ли зять Максим Иванов