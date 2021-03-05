Британские корабли научились парить в воздухе. Даже жаль, что это всего лишь оптическая иллюзия!

Недалеко от английского города Фалмут, на южном побережье графства Корнуолл, заметили летающий корабль. Впрочем, никакой магии тут нет — это оптическая иллюзия, которую часто можно увидеть за полярным кругом и (очень редко) зимой в Великобритании.

По словам метеоролога «Би-би-си» Дэвида Брэйна, подобные миражи возникают из-за особых атмосферных условий и преломления лучей света. Потому со стороны кажется, что корабль парит в небе. Иногда оптическая иллюзия наоборот приводит к тому, что объекты, находящиеся ниже линии горизонта, становятся видимыми.

Подобную оптическую иллюзию также заметили в конце февраля в Шотландии.