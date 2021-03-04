Рыжий кенгуру по кличке Кингару, живущий в Рижском зоопарке, целыми днями лежит на спине среди сена и морковок. Это не устроило посетителей зоопарка: они решили, что Кингару плохо себя чувствует и пожаловались в полицию.

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Полиция пообщалась с администрацией зоопарка и пришла к выводу, что раз посетителям не нравится поза, в которой отдыхает Кингару, то с этим и правда нужно что-то делать.

Сотрудники Рижского зоопарка рассматривают несколько вариантов, один из них — отключить подогрев пола. Судя по всему, Кингару слишком комфортно, потому он и спит в самом теплом месте, заодно грея спину. Но администрация зоопарка надеется, что до этого не дойдет, и посетители (а вместе с ними и полиция) доверятся профессионализму сотрудников, отвечающих за жизнь Кингару. Животное, по словам работников зоопарка, абсолютно здорово и ни на что не жалуется.