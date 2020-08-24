На юго-восточном побережье Австралии внезапно выпал снег, много снега. Но это не главное. Главное, что теперь у нас есть видео с кенгуру, боксирующими во время снегопада. Стычка произошла на ферме жительницы штата Новый Южный Уэльс Уэнди Линдси. Она-то и сняла животных на видео.

«Мы часто видим дерущихся кенгуру, но чтобы это происходило во время снегопада… Это было довольно удивительно», — вспоминает Линдси. Кто из кенгуру в итоге победил в поединке, к сожалению не уточняется.