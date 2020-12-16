Кенгуру могут объяснить человеку, что им нужна помощь (и еда!). Вы все поймете по глазам

Кенгуру могут общаться с человеком: специально обращать на себя внимание и просить о помощи в добыче еды. Коммуникацию животные осуществляют с помощью направления взгляда, что, к примеру, характерно для собак. Об этом стало известно из исследования, проведенного Сиднейским университетом и Университетом Рохемптона в Лондоне.

Evening Standard

Эксперимент состоял из двух этапов. В первом участвовали 16 кенгуру разных видов. Животных научили открывать контейнеры с едой. С задачей справились не все, поэтому в следующий этап попали только 11 особей.

На втором этапе контейнер с едой специально ставили так, чтобы кенгуру не смогли добраться до спрятанной там еды. При этом рядом с животными всегда находился человек. В итоге кенгуру начинали с ним коммуницировать — каждый из них около пяти раз смотрел на человека, а после — на контейнер, давая понять, что им нужно. Некоторые подходили к человеку, обнюхивали его или дергали за штаны, чтобы привлечь внимание и наконец-то получить еду.

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Авторы эксперимента отметили, что подобное поведение свидетельствует о более высоком уровне когнитивных функций у кенгуру, чем принято считать. Обычно так себя ведут одомашненные животные, которые сотни лет учились взаимодействовать с человеком.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что кенгуру могут использовать схожие методы общения и с другими видами в том числе, не только с человеком.