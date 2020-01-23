Фермер Влад Балашов уже 30 лет живет в Австралии. Свои владения он называет «австралийской Балашихой». Как и многие, Балашов пострадал от лесных пожаров. На Новый год вместо того, чтобы праздновать, он вместе со спасателями защищал свою ферму от подступающего огня.

Пожар повредил приусадебные участки и уничтожил его «Ниву», но дом, к счастью, остался нетронутым.

Балашов ведет свой блог на ютьюбе, в котором рассказывает о буднях австралийской Балашихи. Например, фермер снимает сериал о вомбатах, обосновавшихся на его участке. Животные пожаловали к нему под Новый год: разрыли весь огород, но ничего не съели — их интересовала только поливальная система, которую Балашов в шутку назвал «ночным душем». Позже фермер установил для них поилки с водой, чтобы вомбатам было комфортнее пережидать у него пожары.

Vlad Balashov

На ферму пришли и другие животные. Под сгоревшей «Нивой» обосновалась ехидна. Балашов, судя по фейсбуку, не имеет ничего против: «К нам опять наведался ехидный зверь. Понравилось ему — тут у нас наливают. Собаки раньше его гоняли, ну как могли, конечно. Этого ехидного колючего зверя не особо погоняешь. Теперь все существуют вместе».

Vlad Balashov

Балашов оказывает «гуманитарную помощь» вомбатам, кенгуру и другим пришедшим к нему животным: «Вомбатам — морковку, кенгуру — сено, птицам — семечки».

Сейчас на его ютьюб-канале почти все видео посвящены пожарам и их последствиям. Но иногда появляются ролики с неуклюжими боксирующими кенгурятами.

Vlad Balashov

Над австралийской Балашихой прошли первые дожди — дымом, как уверяет Балашов, уже почти что и не пахнет. Фермер не унывает: «[Дождь] прибил гарь, хотя вся эта черная жижа потечет в водосбор сиднейской питьевой воды. Но все обойдется. Жизнь определенно налаживается».

Максим Иванов