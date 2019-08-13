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шапито
Вы когда-нибудь видели кенгуру в сугробах? Оказывается, так бывает!
56 секунд
10:59, 13 августа 2019
В Австралии август — зимний месяц. Однако даже зимой в южной части континента снегопады крайне редки. В августе 2019-го в штате Новый Южный Уэльс не просто прошел снег, но и образовались сугробы. А
по сугробам прыгают кенгуру
. Это же все-таки Австралия!
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