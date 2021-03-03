Рэпер Снуп Догг решил постримить симулятор американского футбола Madden NFL 21 — и в первые же 15 минут трансляции проиграл со счетом 20:0. Поражение крайне расстроило музыканта. Он несколько раз выругался, швырнул геймпад на стол, гневно сорвал с себя наушники, выключил игру и вышел из комнаты, где проводил стрим. Трансляция, по иронии, называлась «Посидим, расслабимся, чилльнем и словим настрой».

Gamer Forecast

При этом сам стрим Снуп Догг так и не выключил. Поэтому следующие семь с половиной часов его зрители буквально смотрели в стену — на трансляции ничего не происходило (зато можно было послушать музыку и расслабиться, как и обещал рэпер).

В итоге стрим со стеной привлек более 200 тысяч человек одновременно. Это в несколько десятков раз больше, чем обычное число зрителей на трансляциях рэпера. В конце концов Снуп Догг все же вернулся на стрим — но только для того, чтобы его выключить.