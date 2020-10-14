Снуп Догг поучаствовал в рэп-баттле с фанатами итальянского басиста. И, кажется, проиграл

Итальянский ютьюбер Davie504 прославился благодаря роликам с игрой на бас-гитаре. В какой-то момент его слава дошла до американских рэперов вроде Айса Кьюба и Снупа Догга. Последний даже записал видеообращение с просьбой сыграть ему на басу.

Блогер выполнил просьбу и попросил Снупа Догга об ответной услуге: он вместе со зрителями канала должен зачитать под написанную ютьюбером гитарную партию. Рэпер немедленно согласился (почему бы и нет, учитывая, что в свободное время он сидит в машине и поет песни из «Холодного сердца»).

В октябре Davie504 наконец-то показал, что вышло из этого эксперимента. На его ютьюб-канале вышло видео с участием подписчиков и самого Снупа. В нем они по очереди читают под гитарную партию, сочиненную блогером. Снуп Догг выступил как обычно: расслабленно читал, много улыбался и, конечно же, курил.

Снуп Догг читает на седьмой минуте Davie504

В комментариях зрители отметили, что другие участники ролика «сделали» рэпера на его же поле. По их мнению, подписчики Davie504 читали гораздо техничнее и веселее (но при этом не курили). Сам Davie504 остался доволен итогом: в конце концов, не каждый день на твою музыку читает один из самых известных американских рэперов.