Снуп Догг выложил совместный снимок с Куртом Кобейном. Это фотошоп, в который поверил сам рэпер

Рэпер Снуп Догг опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой курит с вокалистом Nirvana Куртом Кобейном. «Молодой Догг с Куртом в 92-м», — написал музыкант.

В комментариях под постом его принялись нахваливать другие звезды, включая рэперов Басту Раймса и Тайриза Гибсона. «Вау, мы и так знали, что ты — легенда. Но только что ты поднял планку еще выше!» — заявил Гибсон.

Подписчики рэпера тоже обрадовались редкому снимку. Как выяснилось, зря! На самом деле это просто умелый фотошоп, в правдивость которого поверил сам Снуп Догг.

Автор коллажа — пользователь инстаграма _vemix_. В своем аккаунте он часто совмещает старые снимки популярных музыкантов. Как оказалось, умений _vemix_ хватает, чтобы запутать даже героев несуществующих фотографий.

А вот из чего собрали совместный снимок Кобейна и Снупа Догга.