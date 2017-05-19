Догг был одним из важнейших участников «рэп-войны» Восточного и Западного побережья в 1990-х. Именно он на церемонии Source Awards в 1995 году послал нью-йоркский хип-хоп куда подальше («Ист-кост не любит Дре и Снупа? Иди *****, Ист-кост»), именно он вместе с Дре сочинил легендарный дисс «Fuck wit Dre Day», где прошелся по рэпу Восточного побережья, и именно он потом, уже после убийств Тупака Шакура и Бигги Смоллса, приложил все усилия, чтобы рэперы Запада и Востока США помирились и перестали убивать друг друга.