шапито
За что мы любим Снупа Догга — короля хип-хопа с уникальным инстаграмом
Снуп Догг выпустил 19 мая свой 15-й альбом «Neva Left». И это хороший повод поговорить о личности самого музыканта — одного из величайших рэперов, преданного друга Тупака и очень смешного комментатора всего на свете, от спорта до мира диких животных.
Но сначала — новый альбом
Neva Left можно послушать в «Яндекс.Музыке» или Apple Music.
Снуп — миротворец
Догг был одним из важнейших участников «рэп-войны» Восточного и Западного побережья в 1990-х. Именно он на церемонии Source Awards в 1995 году послал нью-йоркский хип-хоп куда подальше («Ист-кост не любит Дре и Снупа? Иди *****, Ист-кост»), именно он вместе с Дре сочинил легендарный дисс «Fuck wit Dre Day», где прошелся по рэпу Восточного побережья, и именно он потом, уже после убийств Тупака Шакура и Бигги Смоллса, приложил все усилия, чтобы рэперы Запада и Востока США помирились и перестали убивать друг друга.
В 1997 году Снуп появился перед телекамерами вместе с Паффом Дэдди, главным рэпером Востока. Они заявили, что с враждой покончено. После этого Снуп не раз примирял враждующие банды и призывал молодежь отказаться от насилия, последний раз — в июле 2016-го, когда организовывал примирительный съезд для участников банд юга Калифорнии вместе с рэпером The Game.
Снуп — отличный друг
Тупак Шакур, другой великий рэпер и близкий друг Догга, был убит в Лас-Вегасе в 1996 году. Но Снуп не забывает товарища: в 2012 году на фестивале Coachella он выступил с Dr. Dre и голограммой Тупака.
А в 2017-м Снуп Догг выступил с речью на церемонии включения Тупака в Зал славы рок-н-ролла. Во время девятиминутного выступления Догг рассказал о личности своего друга, которого он славил в первую очередь как человека, а не как рэпера и актера: «Быть человеком значит одновременно быть сильным и уязвимым; упертым и рассудительным; мужественным и боязливым; любящим и мстительным; быть революционером и — не поймите меня неправильно — быть гангстером».
В той же речи Догг рассказал, что именно Тупак угостил его первым косяком, и вспомнил, как они вдвоем занимались парасейлингом. Расшифровку его речи можно прочитать здесь.
Снуп — звезда клипов
Догг, кажется, единственный музыкант, который снимается в клипах столь большого (и разнообразного!) ряда исполнителей. Марайя Кэри? Pussycat Dolls? PSY? Араш?!
Его можно встретить везде. Но особенность Снуп Догга в другом: он настолько крут, что его репутацию не может испортить даже клип с Тимати.
У него уникальный инстаграм
Мы не можем сказать, что у Снуп Догга идеальный инстаграм, но аккаунт у него действительно уникальный: рэпер не только выкладывает селфи и короткие видео о том, чем он занят (обычно курит и слушает музыку), но и публикует смешные картинки и ролики. Иногда Догг ругается на неработающий Xbox.
Снуп — великий комментатор
Голосом (и интонациями!) рэпера можно озвучивать что угодно. Например, видео о диких животных.
Или ролики о том, как делаются те или иные вещи (а Доггу нужно угадать, о чем идет речь).
Смешанные единоборства? Тоже не проблема.
Он делает то, чего от него никто не ждет
Недавно телеведущий Джимми Киммел рассказал в своем шоу, как у его новорожденного сына обнаружилась серьезная болезнь, потребовавшая операции на сердце. Киммел призывал всех желающих поддержать детскую больницу в Лос-Анджелесе, в которой выходили его ребенка.
Через пару недель Снуп Догг пришел на шоу Киммела и сходу заявил, что он, посмотрев тот выпуск, решил пожертвовать деньги больнице.
Неожиданности бывают и менее серьезными. Например, так произошло на шоу «Семейная вражда» (его российский аналог — «Сто к одному»). Снуп Доггу нужно было быстро называть слова, которые соответствуют тому или иному определению, — причем такие слова, которые как можно чаще приходили в голову простым американцам.
Одним из заданий было продолжить фразу «pie in the…» — предполагалось, что ответом будет что-то близкое к выражению «pie in the sky», аналог которого в русском языке — «на том свете зачтется». Но Снуп Догг почему-то сказал «horse» — «лошадь». И несмотря на это, принес своей команде победу!
Наконец, у него отличное имя!
Вы слышали, как он его произносит? Вот так: «Snoop D—O—double G».