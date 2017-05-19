шапито

За что мы любим Снупа Догга — короля хип-хопа с уникальным инстаграмом

Meduza
14:53, 19 мая 2017

Снуп Догг выпустил 19 мая свой 15-й альбом «Neva Left». И это хороший повод поговорить о личности самого музыканта — одного из величайших рэперов, преданного друга Тупака и очень смешного комментатора всего на свете, от спорта до мира диких животных.

Но сначала — новый альбом

Neva Left можно послушать в «Яндекс.Музыке» или Apple Music.

Снуп — миротворец

Догг был одним из важнейших участников «рэп-войны» Восточного и Западного побережья в 1990-х. Именно он на церемонии Source Awards в 1995 году послал нью-йоркский хип-хоп куда подальше («Ист-кост не любит Дре и Снупа? Иди *****, Ист-кост»), именно он вместе с Дре сочинил легендарный дисс «Fuck wit Dre Day», где прошелся по рэпу Восточного побережья, и именно он потом, уже после убийств Тупака Шакура и Бигги Смоллса, приложил все усилия, чтобы рэперы Запада и Востока США помирились и перестали убивать друг друга.

В 1997 году Снуп появился перед телекамерами вместе с Паффом Дэдди, главным рэпером Востока. Они заявили, что с враждой покончено. После этого Снуп не раз примирял враждующие банды и призывал молодежь отказаться от насилия, последний раз — в июле 2016-го, когда организовывал примирительный съезд для участников банд юга Калифорнии вместе с рэпером The Game.

Snoop Dogg Previews His Upcoming 'Neva Left' Album in Atlanta (5-4-17) (Video)
HIPHOPSINCE1987TV

Снуп — отличный друг

Тупак Шакур, другой великий рэпер и близкий друг Догга, был убит в Лас-Вегасе в 1996 году. Но Снуп не забывает товарища: в 2012 году на фестивале Coachella он выступил с Dr. Dre и голограммой Тупака.

Tupac Hologram Snoop Dogg and Dr. Dre Perform Coachella Live 2012
westfesttv

А в 2017-м Снуп Догг выступил с речью на церемонии включения Тупака в Зал славы рок-н-ролла. Во время девятиминутного выступления Догг рассказал о личности своего друга, которого он славил в первую очередь как человека, а не как рэпера и актера: «Быть человеком значит одновременно быть сильным и уязвимым; упертым и рассудительным; мужественным и боязливым; любящим и мстительным; быть революционером и — не поймите меня неправильно — быть гангстером».

В той же речи Догг рассказал, что именно Тупак угостил его первым косяком, и вспомнил, как они вдвоем занимались парасейлингом. Расшифровку его речи можно прочитать здесь.

Snoop Doggʼs UNEDITED Rock & Roll HOF Speech — Tupac Shakur Induction
westfesttv

Снуп — звезда клипов

Догг, кажется, единственный музыкант, который снимается в клипах столь большого (и разнообразного!) ряда исполнителей. Марайя Кэри? Pussycat Dolls? PSY? Араш?!

Его можно встретить везде. Но особенность Снуп Догга в другом: он настолько крут, что его репутацию не может испортить даже клип с Тимати.

ARASH feat. SNOOP DOGG — OMG (Official video)
Arash
PSY — HANGOVER (feat. Snoop Dogg) M/V
officialpsy
Timati feat. Snoop Dogg — Groove on (official video)
TimatiOfficial

У него уникальный инстаграм

Мы не можем сказать, что у Снуп Догга идеальный инстаграм, но аккаунт у него действительно уникальный: рэпер не только выкладывает селфи и короткие видео о том, чем он занят (обычно курит и слушает музыку), но и публикует смешные картинки и ролики. Иногда Догг ругается на неработающий Xbox.

A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on

A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on

A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) on

«Рэперы этим летом»

Снуп — великий комментатор

Голосом (и интонациями!) рэпера можно озвучивать что угодно. Например, видео о диких животных.

Plizzanet Earth with Snoop Dogg — Otter vs. Crocs
Jimmy Kimmel Live
Plizzanet Earth with Snoop Dogg — Great White Shark
Jimmy Kimmel Live
Plizzanet Earth with Snoop Dogg — Baboons
Jimmy Kimmel Live

Или ролики о том, как делаются те или иные вещи (а Доггу нужно угадать, о чем идет речь).

Howz It Mizzade with Snoop Dogg
Jimmy Kimmel Live
Howz it Mizzade with Snoop Dogg #3
Jimmy Kimmel Live

Смешанные единоборства? Тоже не проблема.

Он делает то, чего от него никто не ждет

Недавно телеведущий Джимми Киммел рассказал в своем шоу, как у его новорожденного сына обнаружилась серьезная болезнь, потребовавшая операции на сердце. Киммел призывал всех желающих поддержать детскую больницу в Лос-Анджелесе, в которой выходили его ребенка.

Через пару недель Снуп Догг пришел на шоу Киммела и сходу заявил, что он, посмотрев тот выпуск, решил пожертвовать деньги больнице.

Snoop Dogg Surprises Jimmy Kimmel with Generous Donation
Jimmy Kimmel Live

Неожиданности бывают и менее серьезными. Например, так произошло на шоу «Семейная вражда» (его российский аналог — «Сто к одному»). Снуп Доггу нужно было быстро называть слова, которые соответствуют тому или иному определению, — причем такие слова, которые как можно чаще приходили в голову простым американцам.

Одним из заданий было продолжить фразу «pie in the…» — предполагалось, что ответом будет что-то близкое к выражению «pie in the sky», аналог которого в русском языке — «на том свете зачтется». Но Снуп Догг почему-то сказал «horse» — «лошадь». И несмотря на это, принес своей команде победу!

Snoop Doggʼs CRAZY Fast Money! | Celebrity Family Feud | OUTTAKE
FamilyFeud

Наконец, у него отличное имя!

Вы слышали, как он его произносит? Вот так: «Snoop D—O—double G».

Dr. Dre — The Next Episode ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg
DrDreVEVO