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Снуп Догг заперся в машине, чтобы послушать песню из «Холодного сердца». Let it go, let it go-o-o!
Источник: Meduza
Снуп Догг — один из самых известных гангста-рэперов в мире. Раньше он читал о насилии, грабежах и других преступлениях, но музыкант давно уже ведет мирный образ жизни. Не верите? Тогда посмотрите ролик, в котором рэпер сидит в своей машине и наслаждается саундтреком из первой части «Холодного сердца». А именно песней «Let It Go», которую невозможно просто взять и выкинуть из головы.
На видео по большому счету ничего не происходит: Снуп Догг улыбается, качает головой в такт музыке и раз за разом повторяет, что сидит в машине и слушает «Let It Go». Великолепно!