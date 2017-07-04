Даже Снуп Догг скачал новый альбом Джей Зи нелегально

Рэпер Снуп Догг выложил видеорецензию на новый альбом Джей Зи. И признался, что послушал его нелегально.

По словам Снупа, он не пользуется стриминговым сервисом Tidal, в котором доступен альбом, поэтому «один кореш скачал его». Музыкант уточнил, что искал и в iTunes, но ничего там не обнаружил.

Снуп похвалил Джей Зи, сказав: «Он снова сделал это». Рэпер призвал поддерживать других чаще, чем себя самих.

Snoop Dogg Reviews JAY-Z 4:44 Album «You Wont Believe What He Said» (2017) Hip Hop News Uncensored

Альбом «4:44» Джей Зи вышел 30 июня. Его выложили только в Tidal, который принадлежит Джей Зи и мобильному оператору Sprint. Однако послушать его можно при условии, что пользователь оплатил подписку 26 июня или ранее. В России сервис недоступен. 7 июля «4:44» появится в iTunes.