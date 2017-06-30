Вышел новый альбом Джей Зи «4:44». Но вы вряд ли сможете послушать его прямо сейчас

Рэпер Джей Зи выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44». Альбом эксклюзивно опубликован в стриминговом сервисе Tidal, принадлежащем Джей Зи и мобильному оператору Sprint.

И это проблема: Tidal недоступен в России. Даже если вы сможете зарегистрироваться в нем, послушать альбом не получится: он доступен только тем, кто оплатил подписку до 26 июня. Все из-за совместной акции со Sprint — абонентам, которые перейдут к оператору, подарят полугодовую подписку на Tidal и дадут доступ к «4:44».

Остальным пользователям доступны только короткие фрагменты песен из нового альбома:

Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что уже через неделю новый альбом Джей Зи появится в Apple Music и iTunes, и, возможно, в других крупных стриминговых сервисах.