Том Круз показывает фокусы в тиктоке и травит байки про Горбачева. Но есть нюанс

Американский актер Том Круз наконец-то завел тикток. Там он играет в гольф, показывает фокусы, рассказывает о встрече с Михаилом Горбачевым и в целом ведет себя как типичный Том Круз. Разве что обходится без прыжков с самолета и прочих опасных трюков. Вот, смотрите сами — актер как всегда неотразим!

I love magic! Tom

Sports! Tom

Tom

А теперь поворот: никакой это не Том Круз. Не двойник, не родственник. Просто человек, который правдоподобно изображает звезду фильмов серии «Миссия невыполнима» — его мимику, голос, движения. Все остальное — нейросеть, превращающая автора аккаунта DeepTomCruise в копию голливудского актера.

В отличие от многих дипфейков, Нейрокруза действительно сложно отличить от настоящего, особенно в солнечных очках. Как отмечают в твиттере, скоро знаменитостям придется в обязательном порядке регистрировать аккаунты в тиктоке или ютьюбе и получать галочки верификации. Просто для того, чтобы ими не мог притвориться кто-то другой с помощью подобных (весьма реалистичных) дипфейков.