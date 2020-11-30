Наконец-то вышло кино, в котором Тому Крузу не пришлось исполнять опасные трюки. Это кукольный мультфильм, где все делают за него

Кукольный аниматор Виктор Хегелин выпустил мультфильм, в котором воссоздал трюки Тома Круза из серии «Миссия невыполнима». Кукольный Круз бегает по окнам небоскреба и крыше поезда, запрыгивает на взлетающий самолет и висит над лазерными лучами. По словам Хегелина, за время съемок ни одна кукла не пострадала.

Премьера настоящей, уже седьмой по счету «Миссии невыполнима», намечена на ноябрь 2021 года. Ну а пока можно посмотреть на то, как Круз во время съемок прыгал на мотоцикле со скалы и катался верхом на поезде.