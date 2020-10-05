Ничего необычного, просто Том Круз едет верхом на мчащемся поезде где-то в Норвегии. Еще и ноги с крыши свесил!

Актера заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Они сняли Круза на видео — судя по всему, тот был совсем не против: улыбался и приветливо махал в камеру.

Прямо сейчас Круз снимается в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима». Актер как всегда сам исполняет трюки: к примеру, в сентябре он сел на мотоцикл, разогнался и прыгнул со скалы. К слову, дело тоже было в Норвегии.

Вскоре Крузу предстоит отправиться в космос (вы все правильно прочитали!) для съемок нового фильма. При этом картина не имеет отношения к киносериалу «Миссия невыполнима».