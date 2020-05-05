Том Круз уже висел на двери летящего самолета. А теперь пришло время отправиться в космос — и снять там фильм при поддержке SpaceX 🚀
Том Круз сам исполняет трюки на съемках фильмов — даже если нужно уцепиться за дверь летящего самолета или выпрыгнуть из окна и пробежаться по высочайшему зданию в мире, башне «Бурдж-Халифа» в Дубае. Но Крузу и этого мало — судя по всему, он решил слетать в космос. А помочь ему должны Илон Маск и NASA.
По информации Deadline, Круз и SpaceX работают над приключенческим боевиком, который планируют полностью или частично снять в космосе. Известно, что картина не имеет отношения к серии «Миссия невыполнима». Производство фильма находится на ранних этапах, пока что к нему не прикреплена какая-то конкретная киностудия. Других подробностей у Deadline нет.
Звучит амбициозно, но если кому и под силу поучаствовать в съемках такого фильма, то это точно Том Круз.