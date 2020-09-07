Том Круз явно послушал «Короля и шута». Потому что ради нового трюка он разогнался и прыгнул со скалы (на мотоцикле!)

Geir Olsen / NTB scanpix / Scanpix / LETA

Маленький человечек, стоящий на гигантской рампе где-то в норвежских горах, — это Том Круз.

Ему вскоре предстоит сесть на мотоцикл, как следует разогнаться и прыгнуть со скалы. Не бойтесь, у Круза все получится: он вовремя раскроет парашют и успешно приземлится. А вот мотоцикл падение не переживет.

В общем, смотрите сами! Трюк впечатляющий, даже без спецэффектов.

Все это не просто так: прямо сейчас Круз снимается в седьмой части шпионского боевика «Миссия невыполнима» Кристофера Маккуорри. И, как это водится у Круза, актер сам исполняет большую часть трюков.

Но это еще что, Круз планирует слетать в космос! И все ради своего нового и пока безымянного фильма, который снимут при поддержке NASA, Илона Маска и его компании SpaceX. Сообщается, что картина не имеет отношения к киносериалу «Миссия невыполнима».