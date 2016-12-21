Послушайте, как вопит Том Круз в недоделанном трейлере «Мумии»

Компания IMAX случайно опубликовала технический трейлер новой «Мумии» с Томом Крузом в главной роли. Поэтому в первой половине ролика нет звуковых эффектов и музыки, а видеоряд сопровождают странные звуки и крики Тома Круза.

IMAX быстро удалила видео из своего аккаунта на ютьюбе, но пользователи успели заметить его. Трейлер разошелся по твиттеру и другим видеохостингам, откуда компания Universal пытается его удалить.

Ну и зря — вопли Тома Круза такие крутые, что подходят к любой сцене в кино.

Новая «Мумия» выйдет в июне 2017 года.