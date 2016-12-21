шапито
Послушайте, как вопит Том Круз в недоделанном трейлере «Мумии»
Компания IMAX случайно опубликовала технический трейлер новой «Мумии» с Томом Крузом в главной роли. Поэтому в первой половине ролика нет звуковых эффектов и музыки, а видеоряд сопровождают странные звуки и крики Тома Круза.
IMAX быстро удалила видео из своего аккаунта на ютьюбе, но пользователи успели заметить его. Трейлер разошелся по твиттеру и другим видеохостингам, откуда компания Universal пытается его удалить.
Ну и зря — вопли Тома Круза такие крутые, что подходят к любой сцене в кино.
The Mummy trailer audio makes any scene better. (thx @Babylonian @cabel @austin_walker) pic.twitter.com/mhRZAdeM6Y— Andy Baio (@waxpancake) December 20, 2016
Новая «Мумия» выйдет в июне 2017 года.