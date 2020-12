Том Круз на съемках седьмой части «Миссия: Невыполнима» в Венеции, 29 ноября 2020 года Riccardo Antimiani / EPA / Scanpix / LETA

Том Круз — исполнитель главной роли в фильме «Миссия: Невыполнима 7» и продюсер картины — накричал на членов съемочной группы за несоблюдение антикоронавирусных правил. Аудиозапись речи Круза опубликовал британский таблоид The Sun (съемки «Миссия: Невыполнима 7» сейчас проходят в Великобритании). Два источника The New York Times подтвердили подлинность записи.

Мы хотим быть золотым стандартом. В Голливуде снова снимают фильмы из-за нас! Потому что верят в нас и в то, что мы делаем! По вечерам я говорю по телефону с каждой чертовой студией, страховыми компаниями, продюсерами. <…> Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ублюдки! Я больше никогда не хочу этого видеть, никогда! Если вы этого не сделаете — вы уволены, если я увижу, что вы сделали это снова, — вы, черт возьми, уволены! <…> Вот и все! Не надо извинений. Можете принести их людям, которые теряют дома из-за остановки съемок фильмов. Это не поможет им купить еды или заплатить за колледж.

Как пишет The Sun, Том Круз разозлился, увидев, что двое членов съемочной группы стоят перед экраном компьютера, не соблюдая дистанцию. «Все были в масках. Просто эти люди стояли на расстоянии меньше метра друг от друга», — уточнили источники издания. После этого, по их словам, Круз и произнес свою речь, которую вынуждены были выслушать 50 членов съемочной группы в студии под Лондоном.

Вот с чем я засыпаю каждую ночь. С мыслями о будущем этой чертовой индустрии! Так что мне очень жаль, но я не принимаю ваши извинения. Я сказал, что нужно соблюдать правила, и я хочу, чтобы вы их соблюдали, и если вы этого не сделаете, вас здесь не будет. Мы не сорвем съемки этого чертова фильма! Это понятно?

Съемки фильма «Миссия: Невыполнима 7» проходят в Европе. Их уже дважды приостанавливали из-за пандемии — в феврале (после того, как в Италии запретили массовые собрания из-за вспышки коронавируса) и в октябре (после того, как у 12 членов съемочной группы обнаружили вирус). Первая пауза продлилась семь месяцев, вторая — неделю.

Съемки в Великобритании начались около двух недель назад. Том Круз лично контролирует соблюдение антикоронавирусных правил. Он делает ежедневные обходы, чтобы убедиться, что все соблюдают меры предосторожности, и заплатил 500 тысяч фунтов стерлингов (677 тысяч долларов) за старое круизное судно для изоляции членов съемочной группы, пишет The Sun.

«Миссия: Невыполнима 7» должна выйти 19 ноября 2021 года. Предыдущий фильм этой серии был выпущен в 2018 году и собрал 791 миллион долларов в мировом прокате.

Ольга Корелина