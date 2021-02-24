Американка набила татуировку с цитатой о двуличии и отказе от ношения масок. Через пару дней началась пандемия коронавируса

Жительница Кентукки Лия Холланд больше двух лет мечтала о том, чтобы набить татуировку с цитатой своего друга. Однажды он описал Холланд как человека, который отказывается притворяться тем, кем не является. Цитата дословно звучала так: «Ты с храбростью наотрез отказываешься носить маску».

Холланд очень понравилась эта фраза и 4 марта 2020 года девушка набила ее на руке. Текст пришлось слегка поменять: «Я с храбростью наотрез отказываюсь носить маску».

Девушка осталась в восторге от новой татуировки. Вот только через два дня в Кентукки зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом — и ношение масок стало обязательным. Так набитый на руке текст приобрел смысл, который Холланд и не думала вкладывать в татуировку.

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Чтобы окружающие не подумали, что она антимасочница, девушка носила одежду с длинными рукавами. Летом Холланд надевала кардиганы и страдала от жары. Свою историю она решила рассказать в тиктоке из-за нового тренда, в котором пользователи соревнуются за титул обладателя худшей татуировки. Холланд сразу же заявила, что ее в этом челлендже уже никто не переплюнет, поэтому бороться бесполезно.

Сейчас американка со смехом рассказывает о двусмысленной татуировке. Хотя ей все еще кажется, что худшего момента для исполнения давней мечты было не найти.