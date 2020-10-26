У Криса Эванса есть лучший друг — это пес Доджер. Актер даже сделал на груди татуировку в его честь
Актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, обожает своего пса Доджера. Настолько, что сделал на груди татуировку с его именем. Об этом стало известно из инстаграма Эванса.
Актер завел инстаграм только в мае 2020 года. Большая часть постов — это снимки Доджера в разных позах: вот пес валяется на кровати…
вот лижет хозяину лицо…
а вот — поправляется после операции.
Так что татуировка с Доджером была лишь вопросом времени. Фанаты актера провели расследование и установили, что татуировка сделана давно, ведь волосы на груди Эванса уже успели отрасти.
В мае актер попытался самостоятельно постричь Доджера. И тут же пожалел — Эванс случайно выстриг ему клок шерсти. Так что, возможно, татуировка — это такая попытка загладить вину перед любимым псом.