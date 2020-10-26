Актер Крис Эванс, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, обожает своего пса Доджера. Настолько, что сделал на груди татуировку с его именем. Об этом стало известно из инстаграма Эванса.

Актер завел инстаграм только в мае 2020 года. Большая часть постов — это снимки Доджера в разных позах: вот пес валяется на кровати…

вот лижет хозяину лицо…

а вот — поправляется после операции.

Так что татуировка с Доджером была лишь вопросом времени. Фанаты актера провели расследование и установили, что татуировка сделана давно, ведь волосы на груди Эванса уже успели отрасти.

В мае актер попытался самостоятельно постричь Доджера. И тут же пожалел — Эванс случайно выстриг ему клок шерсти. Так что, возможно, татуировка — это такая попытка загладить вину перед любимым псом.