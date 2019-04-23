Музыкальный пересказ фильмов Marvel: Крис Эванс, Бри Ларсон и кот Гус поют «We Didnʼt Start the Fire»

На вечернем шоу американского телеведущего Джимми Фэллона актеры из фильмов Marvel исполнили песню Билли Джоэла «We Didnʼt Start the Fire». Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Бри Ларсон, Крис Хемсворт и другие их коллеги за две минуты пересказали основные события киновселенной. В клипе поучаствовал даже кот Гус из «Капитана Марвел»!

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Видео стилизовано под панели комиксов. В конце ролика кадры с поющими актерами собираются в изображение Стэна Ли — создателя множества персонажей из комиксов Marvel (это он придумал Халка и Человека-паука). «We Didnʼt Start the Fire» при этом переходит в главную музыкальную тему «Мстителей».