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Музыкальный пересказ фильмов Marvel: Крис Эванс, Бри Ларсон и кот Гус поют «We Didnʼt Start the Fire»
Meduza
На вечернем шоу американского телеведущего Джимми Фэллона актеры из фильмов Marvel исполнили песню Билли Джоэла «We Didnʼt Start the Fire». Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Бри Ларсон, Крис Хемсворт и другие их коллеги за две минуты пересказали основные события киновселенной. В клипе поучаствовал даже кот Гус из «Капитана Марвел»!
Видео стилизовано под панели комиксов. В конце ролика кадры с поющими актерами собираются в изображение Стэна Ли — создателя множества персонажей из комиксов Marvel (это он придумал Халка и Человека-паука). «We Didnʼt Start the Fire» при этом переходит в главную музыкальную тему «Мстителей».