Американка набила татуировку со смыслом. И все бы ничего, если бы не обидная опечатка

Сестра Джазмин Мелеро из Нью-Мексико захотела сделать вдохновляющую татуировку, но что-то пошло не так. Девушка пришла в тату-салон и попросила набить на кисти розу и слово «Сила» («Strength» на английском). Мастер покивал и сделал все так, как требовала клиентка. Ну, почти — он пропустил одну букву и вместо «Strength» набил «Stength». Пришлось срочно все исправлять и вписывать недостающую букву в уже готовую татуировку.

Клиентка, понятное дело, осталась недовольна работой мастера. Зато ее сестра изрядно повеселилась — и заодно выложила все в тикток под песню со словами «Не грусти, набей тату».