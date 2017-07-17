шапито
Фанат МакГрегора набил татуировку с узором с того самого пиджака 😰
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию 12 июля, посвященную предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, в костюме с узором из надписей «Fuck You».
The suit pic.twitter.com/jSqV9m2eNK— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) July 11, 2017
Костюм сразу стал легендарным. Но поклонник МакГрегора Джордн Коомбе, кажется, зашел слишком далеко. Он набил татуировку, повторяющую тот самый узор!
New tattoo. What do you think @TheNotoriousMMA? pic.twitter.com/gCnSphWvxx— Jordan Coombe (@Jordan_Coombe) July 15, 2017
Кажется, никто не оценил.
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
July 15, 2017
Бой Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа.