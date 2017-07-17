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Фанат МакГрегора набил татуировку с узором с того самого пиджака 😰

Meduza
12:41, 17 июля 2017

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию 12 июля, посвященную предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, в костюме с узором из надписей «Fuck You».

Костюм сразу стал легендарным. Но поклонник МакГрегора Джордн Коомбе, кажется, зашел слишком далеко. Он набил татуировку, повторяющую тот самый узор!

Кажется, никто не оценил.

«Что ты?» — «Сэндвич-идиот»
Татуировка «Без сожалений» (написана с ошибкой)
«Ошииииибка»

Бой Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа.

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