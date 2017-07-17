Фанат МакГрегора набил татуировку с узором с того самого пиджака 😰

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию 12 июля, посвященную предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, в костюме с узором из надписей «Fuck You».

Костюм сразу стал легендарным. Но поклонник МакГрегора Джордн Коомбе, кажется, зашел слишком далеко. Он набил татуировку, повторяющую тот самый узор!

Кажется, никто не оценил.

Бой Мейвезер — МакГрегор состоится 26 августа.