Нас ждет супербой МакГрегора с Мейвезером. На пресс-конференцию МакГрегор пришел в пиджаке с нецензурным посланием сопернику

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, заявил, что у его костюма особенный узор — он сложен из надписей .

И он не шутил!

Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Приглядитесь к полоскам:

Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Мейвезер пришел на пресс-конференцию в толстовке, и его соперник не забыл это упомянуть в своем выступлении: «Он пришел в спортивках! Он уже даже не может позволить себе костюм». МакГрегор отметил «маленькие ноги, маленький торс и маленькую голову» Мейвезера и пообещал отправить его в нокаут за четыре раунда.

Conor McGregor: "he is in a fookin track suit, he can't even afford a suit anymore" 😂😆



The No Money Team? #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/GgaP9F56sd — Planet Schumi (@Scuderia7) July 11, 2017

Бой Мейвезер-МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.