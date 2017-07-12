Нас ждет супербой МакГрегора с Мейвезером. На пресс-конференцию МакГрегор пришел в пиджаке с нецензурным посланием сопернику
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, заявил, что у его костюма особенный узор — он сложен из надписей «Fuck You».
И он не шутил!
Приглядитесь к полоскам:
Мейвезер пришел на пресс-конференцию в толстовке, и его соперник не забыл это упомянуть в своем выступлении: «Он пришел в спортивках! Он уже даже не может позволить себе костюм». МакГрегор отметил «маленькие ноги, маленький торс и маленькую голову» Мейвезера и пообещал отправить его в нокаут за четыре раунда.
Conor McGregor: "he is in a fookin track suit, he can't even afford a suit anymore" 😂😆— Planet Schumi (@Scuderia7) July 11, 2017
The No Money Team? #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/GgaP9F56sd
Бой Мейвезер-МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.