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Нас ждет супербой МакГрегора с Мейвезером. На пресс-конференцию МакГрегор пришел в пиджаке с нецензурным посланием сопернику

Meduza
11:11, 12 июля 2017

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, заявил, что у его костюма особенный узор — он сложен из надписей «Fuck You».

И он не шутил!

Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Приглядитесь к полоскам:

Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Мейвезер пришел на пресс-конференцию в толстовке, и его соперник не забыл это упомянуть в своем выступлении: «Он пришел в спортивках! Он уже даже не может позволить себе костюм». МакГрегор отметил «маленькие ноги, маленький торс и маленькую голову» Мейвезера и пообещал отправить его в нокаут за четыре раунда.

Бой Мейвезер-МакГрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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