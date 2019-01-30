В честь выхода клипа на песню «7 rings» («Семь колец») американская певица Ариана Гранде набила на ладони татуировку с иероглифами кандзи — «七輪». По задумке, с японского надпись должна переводиться как «семь колец». Но журналисты сайта Kotaku и фанаты певицы заметили, что значение надписи получилось совсем другим. Ариана Гранде набила себе «маленькую глиняную печку».

По отдельности иероглиф «七» означает семь, а «輪» — «кольцо», «круг» или «колесо». Но вместе они звучат как «сичирин», то есть «небольшая глиняная печка».

Вот такая:

При этом в клипе на «7 rings» и японском твиттере певицы ошибок нет. Вместо «七輪» там написано «七つの指輪», что как раз и переводится как «семь колец».

Певица уже удалила фотографию татуировки из инстаграма.

P. S. Обратите внимание: в песне «7 rings» есть строчка про девушек с татуировками, которым нравится попадать в неприятности.

ArianaGrandeVevo