В парке «Зарядье» неправильно перевели указатели на китайский. Вместо «Красная площадь» получилось «красная кишка»

В московском парке «Зарядье», который открылся 11 сентября, все указатели переведены на три языка: русский, английский и китайский. В одном месте компания, которая их устанавливала, ошиблась с переводом: вместо иероглифа, обозначающего Красную площадь, на табличке появился иероглиф 红肠.

Как сообщила «Медузе» китаист Татьяна Борзенко, на самом деле словосочетание «Красная площадь» должно выглядеть вот так: 红场. А 红肠 означает «красная кишка» («колбаса»).