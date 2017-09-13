шапито
В парке «Зарядье» неправильно перевели указатели на китайский. Вместо «Красная площадь» получилось «красная кишка»
В московском парке «Зарядье», который открылся 11 сентября, все указатели переведены на три языка: русский, английский и китайский. В одном месте компания, которая их устанавливала, ошиблась с переводом: вместо иероглифа, обозначающего Красную площадь, на табличке появился иероглиф 红肠.
Как сообщила «Медузе» китаист Татьяна Борзенко, на самом деле словосочетание «Красная площадь» должно выглядеть вот так: 红场. А 红肠 означает «красная кишка» («колбаса»).
Ахахаха! Китайцы весело разносят по своим Интернетам указатель из Зарядья, где по-китайски вместо Красная площадь написано "красная кишка" 😂 pic.twitter.com/oW05KL25Up— Саша Усольцев (@usolt) September 13, 2017