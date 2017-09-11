В «Зарядье» повредили стеклянный купол. Парк был открыт для всех желающих менее суток

Мэрия Москвы
16:47, 11 сентября 2017
Надежный источник

В московском парке «Зарядье» повредили стеклянный купол, говорится в сообщении мэрии Москвы. Один из стеклянных треугольников, из которых составлен купол, был поврежден неким предметом.

Также треснуло световое окно на крыше павильона в парке. В сообщении отмечается, что по нему, вероятно, ударили каким-то предметом.

В ближайшее время все последствия повреждений будут устранены, однако в мэрии отмечают, что замена таких сложных элементов, как треугольные отсеки крыши, потребует времени и затрат. Кто именно повредил стекла, не сообщается, сведений о задержании подозреваемых нет.

В свою очередь директор парка Павел Трехлеб призвал уважать чужой труд и относиться бережнее к природе: «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть „Зарядье“ к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок. И конечно, всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам „Зарядья“ — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас».

Мэрия Москвы
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября на месте гостиницы «Россия», которое пустовало более 10 лет.
Первые два дня парк работал в ограниченном режиме посещения. Всех желающих пускать стали только в понедельник, 11 сентября.

Как выглядит новый парк?

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