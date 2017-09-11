В «Зарядье» повредили стеклянный купол. Парк был открыт для всех желающих менее суток
В московском парке «Зарядье» повредили стеклянный купол, говорится в сообщении мэрии Москвы. Один из стеклянных треугольников, из которых составлен купол, был поврежден неким предметом.
Также треснуло световое окно на крыше павильона в парке. В сообщении отмечается, что по нему, вероятно, ударили каким-то предметом.
В ближайшее время все последствия повреждений будут устранены, однако в мэрии отмечают, что замена таких сложных элементов, как треугольные отсеки крыши, потребует времени и затрат. Кто именно повредил стекла, не сообщается, сведений о задержании подозреваемых нет.
В свою очередь директор парка Павел Трехлеб призвал уважать чужой труд и относиться бережнее к природе: «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть „Зарядье“ к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок. И конечно, всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам „Зарядья“ — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас».