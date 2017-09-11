В «Зарядье» повредили стеклянный купол. Парк был открыт для всех желающих менее суток

В московском парке «Зарядье» повредили стеклянный купол, говорится в сообщении мэрии Москвы. Один из стеклянных треугольников, из которых составлен купол, был поврежден неким предметом.

Также треснуло световое окно на крыше павильона в парке. В сообщении отмечается, что по нему, вероятно, ударили каким-то предметом.

В ближайшее время все последствия повреждений будут устранены, однако в мэрии отмечают, что замена таких сложных элементов, как треугольные отсеки крыши, потребует времени и затрат. Кто именно повредил стекла, не сообщается, сведений о задержании подозреваемых нет.