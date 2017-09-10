истории

«Зарядье» в инстаграме Как выглядит новый парк на месте гостиницы «Россия», куда пока пускают только по приглашениям

Meduza
09:11, 10 сентября 2017
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9 сентября в Москве открыли парк «Зарядье», созданный на месте гостиницы «Россия», прямо возле Кремля. Парк открывали мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Увидеть, что теперь находится на пустовавшей 11 лет территории, можно будет только с 11 сентября: первые два дня в парк пускают только по приглашениям. «Медуза» собрала фотографии москвичей, которым уже удалось попасть в «Зарядье».

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А здесь можно посмотреть на снесенную гостиницу

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