«Зарядье» в инстаграме Как выглядит новый парк на месте гостиницы «Россия», куда пока пускают только по приглашениям

9 сентября в Москве открыли парк «Зарядье», созданный на месте гостиницы «Россия», прямо возле Кремля. Парк открывали мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Увидеть, что теперь находится на пустовавшей 11 лет территории, можно будет только с 11 сентября: первые два дня в парк пускают только по приглашениям. «Медуза» собрала фотографии москвичей, которым уже удалось попасть в «Зарядье».