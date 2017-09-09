истории

«Россия», которой нет (уже 11 лет) «Медуза» напоминает, что было на месте парка «Зарядье»

Meduza
08:08, 9 сентября 2017

Гостиница «Россия» в мае 1986 года

Валерий Зуфаров / ТАСС

9 сентября в Москве откроется парк «Зарядье». Больше 10 лет огромная площадь в двух шагах от Кремля пустовала, и выросло целое поколение людей, которое не помнит, что когда-то здесь была гостиница «Россия». «Медуза» напоминает об огромном здании в центре Москвы, по поводу сноса которого был, кажется, достигнут уникальный консенсус: против него никто не возражал.

1 июля 1965 года. Гостиница «Россия» строилась с 1964 по 1967 годы на месте, расчищенном в ходе сталинской реконструкции Москвы. Изначально здесь планировалось поставить высотку, но после смерти Сталина от этой идеи отказались.
ТАСС
1 сентября 1966 года. Вид из окна номера на 10-м этаже гостиницы «Россия»
Петр Носов, Лев Портер / ТАСС
8 апреля 1966 года. Одноместный номер в гостинице «Россия
Марк Редькин / ТАСС
1 октября 1967 года. Ресторан гостиницы «Россия»
Мустафин К.,Трепетов Б. / ТАСС
23 октября 1969 года. Ресторан «Звездный» в гостинице «Россия»
Виктор Великжанин, Виталий Созинов / ТАСС
1 августа 1970 года. Гостиница «Россия» была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая гостиница в мире
Василий Егоров / ТАСС
22 августа 1971 года. Холл гостинцы «Россия»
Василий Егоров, Алексей Стужин / ТАСС
1 апреля 1978 года. Конкурс молодых поваров в гостинице «Россия»
Людмила Пахомова, Виталий Созинов /ТАСС
15 сентября 1971 года. Один из холлов гостиницы «Россия»
Василий Егоров, Алексей Стужин / ТАСС
28 мая 1985 года. Вид на гостиницу «Россия»
ТАСС
1 августа 1978 года. Туристические автобусы у гостиницы «Россия»
Петр Носов / ТАСС
21 мая 1988 года. Пресс-центр гостиницы «Россия», выпуск американской телестудии ABC
Роман Подэрни / ТАСС
26 мая 1988 года. Помещение, занятое CNN на цокольном этаже гостиницы «Россия»
Виталий Созинов / ТАСС
1 июня 1992 года. Вид на гостиницу «Россия»
Роман Денисов / ТАСС
10 февраля 2006 года. Московские власти объявили о намерении построить на месте гостиницы «Россия» многофункциональный комплекс еще в 2004 году, но закрыли гостиницу только через два года. Почти сразу после этого началась распродажа мебели из номерного фонда
Сергей Фадеичев / PhotoXPress
30 января 2006 года. Вынос мебели из гостиницы «Россия»
Олег Никишин / Epsilon / PhotoXPress
24 апреля 2006 года. Снос гостиницы «Россия»
Михаил Фомичев / ТАСС / All Over Press / Vida Press
24 апреля 2006 года. Снос гостиницы «Россия»
Михаил Фомичев / ТАСС
24 апреля 2006 года. Снос гостиницы «Россия»
Михаил Фомичев / ТАСС
13 мая 2006 года. Снос гостиницы «Россия»
Василий Смирнов / PhotoXPress
21 августа 2006 года. Демонтаж гостиницы «Россия»
Сергей Михеев / Коммерсантъ
30 ноября 2006 года Снос гостиницы «Россия» 
Григорий Сысоев / ТАСС
19 апреля 2013 года. Территория бывшей гостиницы «Россия». От проекта многофункционального комплекса на ее месте отказались, а в 2012 году на встрече мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Владимира Путина было объявлено о том, что на месте «России» будет разбит парк
Евгения Гусева / Комсомольская правда / PhotoXPress

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