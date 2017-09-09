истории
«Россия», которой нет (уже 11 лет) «Медуза» напоминает, что было на месте парка «Зарядье»
Meduza
08:08, 9 сентября 2017
Валерий Зуфаров / ТАСС
9 сентября в Москве откроется парк «Зарядье». Больше 10 лет огромная площадь в двух шагах от Кремля пустовала, и выросло целое поколение людей, которое не помнит, что когда-то здесь была гостиница «Россия». «Медуза» напоминает об огромном здании в центре Москвы, по поводу сноса которого был, кажется, достигнут уникальный консенсус: против него никто не возражал.
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