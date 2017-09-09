«Россия», которой нет (уже 11 лет) «Медуза» напоминает, что было на месте парка «Зарядье»

9 сентября в Москве откроется парк «Зарядье». Больше 10 лет огромная площадь в двух шагах от Кремля пустовала, и выросло целое поколение людей, которое не помнит, что когда-то здесь была гостиница «Россия». «Медуза» напоминает об огромном здании в центре Москвы, по поводу сноса которого был, кажется, достигнут уникальный консенсус: против него никто не возражал.