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Лепестки, снегири и стрекозы: студия Артемия Лебедева разработала фирменный стиль парка «Зарядье»
Студия Артемия Лебедева показала фирменный стиль парка «Зарядье», который 9 сентября открылся в Москве возле Кремля. Студия проиграла в конкурсе на логотип парка непрофессиональному дизайнеру Марии Кокухиной, но выиграла тендер на оформление парка.
Дизайнеры усовершенствовали логотип Кокухиной, а также разработали оформление для общественных мест, сувениров и наружной рекламы.
«Для оформления особых мероприятий подобрана сине-голубая гамма. На повседневных носителях — униформе и пропусках сотрудников, уборочной технике — размещается спокойный орнамент в зеленых тонах», — сообщили в студии.