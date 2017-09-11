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Лепестки, снегири и стрекозы: студия Артемия Лебедева разработала фирменный стиль парка «Зарядье»

Meduza
14:00, 11 сентября 2017

Студия Артемия Лебедева показала фирменный стиль парка «Зарядье», который 9 сентября открылся в Москве возле Кремля. Студия проиграла в конкурсе на логотип парка непрофессиональному дизайнеру Марии Кокухиной, но выиграла тендер на оформление парка.

Дизайнеры усовершенствовали логотип Кокухиной, а также разработали оформление для общественных мест, сувениров и наружной рекламы.

«Для оформления особых мероприятий подобрана сине-голубая гамма. На повседневных носителях — униформе и пропусках сотрудников, уборочной технике — размещается спокойный орнамент в зеленых тонах», — сообщили в студии.

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