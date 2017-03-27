Артемий Лебедев проиграл в конкурсе Nike. Его кроссовки заняли второе место

Компания Nike объявила победителя конкурса Vote Forward. Им стал американский дизайнер Шон Уотерспун. Именно его дизайн кроссовок поступит в продажу.

По словам представителей Nike, Уотерспун вдохновлялся винтажными вельветовыми шапками, которые компания выпускала в 1980-х.

Meet the Revolutionair: Sean Wotherspoon Nike

В конкурсе участвовали 12 дизайнеров со всего мира. Вместе со штатными дизайнерами компании они придумывали концепт дизайна для кроссовок модели Air Max. Россию на конкурсе представлял Артемий Лебедев. Он разработал дизайн для Air Max 97.

Как рассказал сам Лебедев, его дизайн «пару дней постоял на первом месте и в результате занял второе».