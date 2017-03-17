Артемий Лебедев сделал дизайн кроссовок для Nike. Но не факт, что вы сможете их купить

Компания Nike показала, как будут выглядеть кроссовки Air Max, разработанные 12 дизайнерами из разных стран мира. Россию представляет Артемий Лебедев.

Лебедев оформил модель Air Max 97. Ему помогали дизайнеры Nike Мари Одино и Дилан Раш. Еще в начале проекта Лебедев заявил, что кроссовки будут «полностью черными». Теперь понятно, что все-таки не полностью.

«Отсутствие у Артемия связи со сникер-культурой помогло ему не отталкиваться от уже существующих законов в создании модели, а придумать эти законы с нуля», — заявили в пресс-службе Nike.

Теперь компания на своем сайте проведет голосование, чтобы определить победителя, чей концепт-дизайн попадет в продажу. Оно начнется 18 марта и закончится 25-го. Победителя объявят на следующий день.