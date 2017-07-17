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Артемий Лебедев выдал себя за ЖЭК, чтобы отремонтировать подъезд

Meduza
12:53, 17 июля 2017

Дизайнер Артемий Лебедев притворился ЖЭКом Санкт-Петербурга, чтобы сделать ремонт в своем подъезде. По словам Лебедева, соседи не согласились делать ремонт за свой счет и были против, чтобы им занимался кто-то из жильцов.

«Соседи предсказуемо сообщили, что денег нет. Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя», — заявил Лебедев.

Зато никто не возмутился, когда Лебедев повесил объявление от лица ЖЭКа, в котором сообщил о предстоящем ремонте.

Опубликовано Артемием Лебедевым 17 июля 2017 г.

По словам дизайнера, он нанял рабочих, которым выдал жилеты с эмблемой управляющей компании. Судя по фотографиям, они покрасили стены, поменяли пол, заменили перила и установили новые почтовые ящики.

Опубликовано Артемием Лебедевым 17 июля 2017 г.

Во сколько обошелся ремонт подъезда, Лебедев не уточнил, но отметил, что рабочие справились «довольно быстро».

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