Артемий Лебедев выдал себя за ЖЭК, чтобы отремонтировать подъезд

Дизайнер Артемий Лебедев притворился ЖЭКом Санкт-Петербурга, чтобы сделать ремонт в своем подъезде. По словам Лебедева, соседи не согласились делать ремонт за свой счет и были против, чтобы им занимался кто-то из жильцов.

«Соседи предсказуемо сообщили, что денег нет. Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя», — заявил Лебедев.

Зато никто не возмутился, когда Лебедев повесил объявление от лица ЖЭКа, в котором сообщил о предстоящем ремонте.

По словам дизайнера, он нанял рабочих, которым выдал жилеты с эмблемой управляющей компании. Судя по фотографиям, они покрасили стены, поменяли пол, заменили перила и установили новые почтовые ящики.

Во сколько обошелся ремонт подъезда, Лебедев не уточнил, но отметил, что рабочие справились «довольно быстро».