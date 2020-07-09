Шайа ЛаБаф сделал себе татуировку во всю грудь. И все ради роли коллектора в новом фильме 😨😨😨

Шайа ЛаБаф набил на груди огромную татуировку ради роли в новом боевике Дэвида Эйра «Выбивая долги». Да, настоящую.

В фильме ЛаБаф играет коллектора по прозвищу Creeper. Его герой работает на криминального босса и выбивает деньги из должников. Прозвище Creeper теперь можно увидеть на груди ЛаБафа — вместе с портретом Мадонны, обнимающей клоуна.

Трейлер «Выбивая долги» Movieclips Trailers

Режиссер Дэвид Эйр подтвердил, что татуировка настоящая. В интервью с журналистами он похвалил актерские таланты ЛаБафа: «Ему зуб выдернули на съемках „Ярости“. А в „Выбивая долги“ он сделал татуировку во всю грудь. Так что он идет ва-банк — и я не встречал никого, кто был бы настолько предан [своему делу]».