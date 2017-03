Шайа ЛаБаф спрятал антитрамповский флаг в «неизвестном месте», а 4chan вычислил его. По звездам!

Актер Шайа ЛаБаф выбрал необычный способ протеста против президента Дональда Трампа. 20 января, в день инаугурации, он установил в Нью-Йорке камеру рядом с надписью «Он не разделит нас» (He Will Not Divide Us). Любой желающий мог подойти и сказать, что думает; изображение транслировалось на специальном сайте. После серии неприятностей ЛаБафу пришлось перенести акцию, он решил просто транслировать флаг с упомянутой надписью, установленный в «неизвестном месте». Пользователи имиджборда 4chan восприняли это как вызов.