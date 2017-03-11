Шайа ЛаБаф спрятал антитрамповский флаг в «неизвестном месте», а 4chan вычислил его. По звездам!

Актер Шайа ЛаБаф выбрал необычный способ протеста против президента Дональда Трампа. 20 января, в день инаугурации, он установил в Нью-Йорке камеру рядом с надписью «Он не разделит нас» (He Will Not Divide Us). Любой желающий мог подойти и сказать, что думает; изображение транслировалось на специальном сайте . После серии неприятностей ЛаБафу пришлось перенести акцию, он решил просто транслировать флаг с упомянутой надписью, установленный в «неизвестном месте». Пользователи имиджборда 4chan восприняли это как вызов.

История с флагом — не первая проблема, с которой столкнулась акция ЛаБафа. Сначала его самого задержали в Нью-Йорке: актер напал на человека, решившего сказать в камеру пару слов о Гитлере. Потом администрация решила, что ей не нравится такая акция на стене здания. Камеру перенесли в Альбукерке в штате Нью-Мексико (где тоже написали на стене тот же объединяющий слоган), но через пять дней кто-то решил пострелять возле нее, и трансляция прекратилась вновь. 8 марта ЛаБаф объявил, что теперь будет показывать только флаг «Он не разделит нас», поднятый на флагштоке в «неизвестном месте».

Пользователи 4chan сразу начали поиски, которые значительно упростил сам ЛаБаф. За несколько дней до перезапуска трансляции его заметили в Гринвилле, штат Теннесси. Время заката в городе и погода совпали с тем, что было видно на трансляции. Поскольку камера направлена в небо, она видит все пролетающие мимо самолеты; трех следов в воздухе хватило, чтобы определить примерный район съемки.

4chan.org

Затем в эту местность отправили водителя, который ездил и нажимал на гудок. По звукам, которые слышны на трансляции, получилось сузить район поиска, но он все равно был слишком большим. Тогда на 4chan стали наблюдать за звездами, которые были видны за флагом.

4chan.org

В кадр попала Полярная звезда, которая оставалась на месте, и Этамин — ярчайшая звезда в созвездии Дракона. Измерив круг, который она описывает около Полярной звезды, пользователи 4chan с точностью до нескольких десятков метров определили место установки флагштока. В ночь на 10 марта, всего через два дня, они сняли флаг и повесили вместо него кепку с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой» и футболку с лягушонком Пепе.

4chan.org

Наутро подмену заметили, кепку и футболку сняли. Но трансляцию оставили. С пустым флагштоком.