Шайю ЛаБафа задержали на четырехлетней акции протеста против Трампа

Актера Шайю ЛаБафа вечером в среду, 25 января, задержала полиция Нью-Йорка. На ЛаБафа надели наручники на месте акции под названием #HeWillNotDivideUs («Он не разделит нас»), которую ЛаБаф проводит в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа.

Точных сведений о причине задержания нет, но, предположительно, оно связано с конфликтом ЛаБафа с одним из посетителей акции, который обнял актера и на камеру сказал, что «Гитлер не сделал ничего плохого». ЛаБаф, как видно на видеозаписи, оттолкнул этого мужчину. Позднее полицейские задержали актера.

Shia Labeouf Arrested Live on Stream meme magic

Инсталляция #HeWillNotDivideUs расположена на одной из стен Музея движущегося изображения в Нью-Йорке. Она выполнена в виде камеры, изображение с которой непрерывно транслируется на сайте акции. Любому желающему предлагается произнести на камеру фразу He will not divide us.

Акция началась 20 января в день инаугурации Дональда Трампа. По задумке, она продлится до конца первого президентского срока миллиардера. Последние пять дней ЛаБаф практически все время проводил на месте акции и соглашался давать интервью журналистам только перед камерой инсталляции.