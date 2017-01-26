Шайю ЛаБафа задержали на четырехлетней акции протеста против Трампа

Meduza
10:35, 26 января 2017

Актера Шайю ЛаБафа вечером в среду, 25 января, задержала полиция Нью-Йорка. На ЛаБафа надели наручники на месте акции под названием #HeWillNotDivideUs («Он не разделит нас»), которую ЛаБаф проводит в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа.

Точных сведений о причине задержания нет, но, предположительно, оно связано с конфликтом ЛаБафа с одним из посетителей акции, который обнял актера и на камеру сказал, что «Гитлер не сделал ничего плохого». ЛаБаф, как видно на видеозаписи, оттолкнул этого мужчину. Позднее полицейские задержали актера.

Shia Labeouf Arrested Live on Stream
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Инсталляция #HeWillNotDivideUs расположена на одной из стен Музея движущегося изображения в Нью-Йорке. Она выполнена в виде камеры, изображение с которой непрерывно транслируется на сайте акции. Любому желающему предлагается произнести на камеру фразу He will not divide us.

Акция началась 20 января в день инаугурации Дональда Трампа. По задумке, она продлится до конца первого президентского срока миллиардера. Последние пять дней ЛаБаф практически все время проводил на месте акции и соглашался давать интервью журналистам только перед камерой инсталляции.

Шайа ЛаБаф известен по ролям в серии фильмов «Трансформеры». С 2014 года он вместе с финской художницей Настей Саде Роннко и британцем Люком Тернером занимается акционизмом.
В рамках сотрудничества с художниками ЛаБаф, к примеру, смотрел все фильмы со своим участием 72 часа подряд (при этом в интернете транслировалось лицо актера), сутки ездил на лифте и разговаривал с посетителями. Акция #HeWillNotDivideUs также организована в соавторстве с Роннко и Тернером.
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