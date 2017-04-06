Сборы фильма Шайи ЛаБафа в Великобритании выросли на 200 процентов: продано уже три билета

В Великобритании в конце марта начался прокат фильма «Война» с Шайей ЛаБафом. В премьерную неделю картина, которую показывали только в одном кинотеатре в городе Бернли, собрала семь фунтов стерлингов — на фильм купили только один билет.

После того, как об этом сообщили СМИ, дела фильма пошли в гору: сборы выросли в три раза! Издание The Hollywood Reporter дозвонилось до кинотеатра, и там сообщили: «Думаю, в сумме мы продали три билета».

Представитель кинотеатра добавил, что фильм перестанут показывать 6 апреля, через неделю после премьеры. И, скорее всего, больше билетов на него продано не будет.

Таким образом, суммарно сборы «Войны» в Великобритании составят 21 фунт стерлингов (порядка полутора тысяч рублей). В США фильм вышел в ограниченном прокате в декабре 2016 года и собрал 454 тысячи долларов.