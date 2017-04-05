Новый фильм с Шайей ЛаБафом собрал в британском прокате семь фунтов стерлингов (не миллионов)

Газета The Guardian опубликовала обзор кассовых сборов в Великобритании за уик-энд 30 марта — 2 апреля. Самой успешной картиной оказалась «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон. Фильм собрал 6,75 миллиона фунтов стерлингов (всего за три недели после премьеры — 51,4 миллиона).

Хуже в кинотеатрах смотрели фильм режиссера Дито Монтиеля «Война» с Шайей ЛаБафом в главной роли. Картина за первую неделю в прокате собрала семь фунтов стерлингов (менее 500 рублей).

Правда, фильм с ЛаБафом показывали только в одном кинотеатре в городе Бернли (графство Ланкашир). В мае он выйдет на DVD и Blu-ray.

Man Down Official Trailer 1 (2016) — Shia LaBeouf Movie Movieclips Trailers

ЛаБаф играет в «Войне» американского морского пехотинца. Картина получила низкие оценки от критиков.

Фильм показывали на кинофестивалях в 2015 году, а в широкий прокат в США, Кувейте и ОАЭ он вышел в декабре 2016-го. В России «Войну» показывают с 9 марта 2017 года; картина собрала более 800 тысяч рублей, половину из которых — в первый уик-энд.