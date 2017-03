Шайа ЛаБаф перенес антитрамповскую акцию в Ливерпуль после травли со стороны пользователей 4chan

Акция #HeWillNotDivideUs началась в Нью-Йорке 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Поначалу она заключалась в том, что каждый желающий мог подойти к веб-камере, установленной около Музея движущегося изображения, и сказать слова «He will not divide us».

В начале марта ЛаБаф объявил, что камеру перенесут в «неизвестное место», и она будет просто показывать флаг со словами He Will Not Divide Us. После этого пользователи 4chan по звездам вычислили местонахождение флага и похитили его, заменив на полотнище с лозунгом Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).