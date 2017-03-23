Шайа ЛаБаф перенес антитрамповскую акцию в Ливерпуль после травли со стороны пользователей 4chan

Акция #HeWillNotDivideUs, которую организовали актер Шайя ЛаБаф и художники Настя Саде Ронкко и Люк Тернер в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа, перенесена в ливерпульский центр искусства FACT.

Решение было принято после того, как пользователи 4chan похитили центральный элемент акции, флаг со словами He Will Not Divide Us («Ему не разделить нас»), который был установлен в секретном месте в Теннесси.

«События показали, что Америка — недостаточно безопасное место для этого объекта», — заявили ЛаБаф, Роннко и Тернер.

Чем именно обусловлен выбор нового места, не сообщается, однако в FACT отметили, что Люк Тернер вырос на северо-западе Англии, то есть неподалеку от Ливерпуля.