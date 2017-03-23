Шайа ЛаБаф перенес антитрамповскую акцию в Ливерпуль после травли со стороны пользователей 4chan
Акция #HeWillNotDivideUs, которую организовали актер Шайя ЛаБаф и художники Настя Саде Ронкко и Люк Тернер в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа, перенесена в ливерпульский центр искусства FACT.
Решение было принято после того, как пользователи 4chan похитили центральный элемент акции, флаг со словами He Will Not Divide Us («Ему не разделить нас»), который был установлен в секретном месте в Теннесси.
«События показали, что Америка — недостаточно безопасное место для этого объекта», — заявили ЛаБаф, Роннко и Тернер.
Чем именно обусловлен выбор нового места, не сообщается, однако в FACT отметили, что Люк Тернер вырос на северо-западе Англии, то есть неподалеку от Ливерпуля.
Акция #HeWillNotDivideUs началась в Нью-Йорке 20 января, в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Поначалу она заключалась в том, что каждый желающий мог подойти к веб-камере, установленной около Музея движущегося изображения, и сказать слова «He will not divide us».
Через несколько дней одного из организаторов, актера Шайю ЛаБафа, задержали на месте акции из-за конфликта с человеком, который на камеру сказал, что «Гитлер не сделал ничего плохого». Вскоре акцию перенесли в Нью-Мексико, однако после стрельбы неподалеку она была приостановлена.
В начале марта ЛаБаф объявил, что камеру перенесут в «неизвестное место», и она будет просто показывать флаг со словами He Will Not Divide Us. После этого пользователи 4chan по звездам вычислили местонахождение флага и похитили его, заменив на полотнище с лозунгом Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).
Предполагается, что акция будет длиться все время, что Дональд Трамп будет находиться на посту президента США.
Американский актер Шайя ЛаБаф сотрудничает с художниками Люком Тернером из Великобритании и Настей Саде Ронкко на протяжении нескольких лет. Вместе они организовали ряд акций, лицом которых был ЛаБаф.