Из-за татуировок Дэвид Бекхэм не прошел цензуру на китайском телевидении. Футболиста превратили в говорящее размытое пятно

По Центральному телевидению Китая (CCTV) показали документальный фильм с участием Дэвида Бекхэма под названием «David Beckham: Into the Unknown» («Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное»). Возникла проблема — оказалось, у футболиста слишком много татуировок по всему телу. Показывать их по телевидению нельзя по соображениям цензуры.

Беда в том, что Бекхэм путешествует по Бразилии. Там жарко, поэтому футболист в фильме часто ходит топлес или в одежде с короткими рукавами, показывая все свои татуировки. В итоге кое-где в китайской версии фильма Бекхэм превратился в размытое пятно. На это обратил внимание продюсер издания Quartz Тони Лин.

По словам Лина, в Китае установлены очень непрозрачные правила цензуры. Не всегда понятно, что может повлечь наказание со стороны властей. Поэтому каналы часто занимаются самоцензурой и на всякий случай убирают из кадра татуировки и серьги, маскируют глубокие вырезы в женской одежде.

Полную версию отцензуренной версии «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» можно посмотреть ниже.